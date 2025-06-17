الهجمات على إيران
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تركيا تدعو لوقف الحرب الإسرائيلية-الإيرانية وتُحمّل تل أبيب مسؤولية التصعيد
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الجورجي شالفا بابواشفيلي، في العاصمة أنقرة، إن الحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى حل جميع مشكلاتها بالمجازر والعنف دون مفاوضات، تشكل تهديداً كبيراً على السلام العالمي.
تركيا تدعو لوقف الحرب الإسرائيلية-الإيرانية وتُحمّل تل أبيب مسؤولية التصعيد
نعمان قورتولموش: هجمات إسرائيل على إيران تهدف لإبعاد قضية غزة عن الأجندة الدولية / AA
منذ 11 ساعات

وصرح قورتولموش بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته بدؤوا بشن هجمات على إيران بهدف توسيع وتعميق الحرب، للتغطية على الجرائم التي ارتكبوها في فلسطين".

وأضاف أن الهجمات على إيران تعد خطوة محفوفة بالمخاطر تهدف إلى شطب قضية غزة من جدول الأعمال الدولي، وترسيخ حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن تركيا تريد حل القضايا عبر السلام والدبلوماسية والتفاوض، مضيفاً أن "وجود الحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى حل جميع مشكلاتها بالمجازر والعنف دون المفاوضات، يشكّل تهديداً كبيراً على السلام العالمي".

ولفت قورتولموش إلى أن تركيا تدعو الجميع إلى وقف الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في أسرع وقت ممكن، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف: "من الضروري أن يمنع المجتمع الدولي عدوان الحكومة الإسرائيلية (ضد إيران) قبل فوات الأوان، وقبل تورط العالم في صراع أكبر".

وأكد أن تركيا ستواصل العمل من أجل إرساء نظام دولي قائم على السلام والأمن والعدالة للبشرية جمعاء.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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