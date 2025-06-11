وأورد الرئيس التركي، في رسالة نشرتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "إن الهلال الأحمر التركي فخر تركيا، لا يعمل داخل حدودنا فحسب، بل في جميع مناطق الأزمات أيضاً".

وأوضح أن الجمعية "تقدم المساعدة للمتضررين من الحرب في فلسطين وسوريا والصومال وأفغانستان والبوسنة والعراق وأماكن أخرى كثيرة".

وذكر أردوغان أن الهلال الأحمر التركي تأسس قبل 157 عاماً تحت اسم "الجمعية العثمانية لمساعدة الجرحى والمرضى من الجنود".

وتابع الرئيس التركي أن الهلال الأحمر التركي أصبح مؤسسة تؤدي أعمالاً هامة للغاية في نطاق واسع.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الهلال الأحمر التركي "يصل إلى كل شريحة من المجتمع بخدماته في حالات الكوارث والمساعدات الدولية والهجرة واللاجئين والخدمات الاجتماعية والأنشطة المتعلقة بالشباب والمشاريع الاجتماعية والأنشطة التعليمية".

وأشاد بفرق الهلال الأحمر التركي قائلاً: "من خلال عملهم المخلص، ينفذ المتطوعون مهمة الهلال الأحمر وينشرون الأمل بين الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أردوغان: "يسارع الهلال الأحمر التركي لمد يد العون إلى كل من يحتاج إلى دعم بلدنا، في حالات الأوبئة والكوارث الطبيعية والمناطق المحرومة".

وتأسست جمعية الهلال الأحمر التركي 1868 في عهد الدولة العثمانية، وهي أكبر منظمة إنسانية في تركيا، وتعتبر من أنشط المنظمات مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، وقد توسعت عملياتها في الآونة الأخيرة لتشمل مناطق واسعة من العالم بينها الفلبين، وميانمار، والصومال، ولها دور أساسي في إغاثة وإيواء اللاجئين السوريين.