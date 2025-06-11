تركيا
2 دقيقة قراءة
أردوغان يهنئ الهلال الأحمر التركي في الذكرى السنوية 157 لتأسيسه
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، الهلال الأحمر التركي بمناسبة الذكرى السنوية الـ157 لتأسيسه، وقال أردوغان إن الجمعية تقدم المساعدة للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية في أنحاء العالم.
أردوغان يهنئ الهلال الأحمر التركي في الذكرى السنوية 157 لتأسيسه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
منذ 6 ساعات

وأورد الرئيس التركي، في رسالة نشرتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "إن الهلال الأحمر التركي فخر تركيا، لا يعمل داخل حدودنا فحسب، بل في جميع مناطق الأزمات أيضاً".

وأوضح أن الجمعية "تقدم المساعدة للمتضررين من الحرب في فلسطين وسوريا والصومال وأفغانستان والبوسنة والعراق وأماكن أخرى كثيرة".

وذكر أردوغان أن الهلال الأحمر التركي تأسس قبل 157 عاماً تحت اسم "الجمعية العثمانية لمساعدة الجرحى والمرضى من الجنود".

وتابع الرئيس التركي أن الهلال الأحمر التركي أصبح مؤسسة تؤدي أعمالاً هامة للغاية في نطاق واسع.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الهلال الأحمر التركي "يصل إلى كل شريحة من المجتمع بخدماته في حالات الكوارث والمساعدات الدولية والهجرة واللاجئين والخدمات الاجتماعية والأنشطة المتعلقة بالشباب والمشاريع الاجتماعية والأنشطة التعليمية".

وأشاد بفرق الهلال الأحمر التركي قائلاً: "من خلال عملهم المخلص، ينفذ المتطوعون مهمة الهلال الأحمر وينشرون الأمل بين الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أردوغان: "يسارع الهلال الأحمر التركي لمد يد العون إلى كل من يحتاج إلى دعم بلدنا، في حالات الأوبئة والكوارث الطبيعية والمناطق المحرومة".

وتأسست جمعية الهلال الأحمر التركي 1868 في عهد الدولة العثمانية، وهي أكبر منظمة إنسانية في تركيا، وتعتبر من أنشط المنظمات مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، وقد توسعت عملياتها في الآونة الأخيرة لتشمل مناطق واسعة من العالم بينها الفلبين، وميانمار، والصومال، ولها دور أساسي في إغاثة وإيواء اللاجئين السوريين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us