وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم السبت: "طواقمنا تتعامل مع إصابة رصاص باليد لشاب، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين" شمالي الضفة.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الهلال الأحمر إصابة طفل (15 عاماً) بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس شمالي الضفة.

كما أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، مساء أمس الجمعة، صوب شبان فلسطينيين في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاماً) في الجزء السفلي من جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طفلاً أصيب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية، كما أصيب شاب (21 عاماً) بالرصاص الحي باليد والفخذ في بلدة الرام شمال القدس.

استشهاد أسير بسجون الاحتلال

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أمس الجمعة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتهم باستشهاد المعتقل رائد سليمان عصاعصة (57 عاماً) من بلدة علار شمال طولكرم، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، دون توفر معلومات واضحة عن ظروف استشهاده.

وأضاف البيان أن "الشهيد عصاعصة يعمل داخل أراضي عام 48، وأن الاحتلال ومنذ الإبادة اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة". وأوضحت الهيئة والنادي أنّه "باستشهاد المعتقل عصاعصة فإن عدد المعتقلين الذين استُشهدوا منذ الإبادة ارتفع إلى 72".

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، "في وقت يواصل فيه إبادته بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانه الشامل، مستخدماً سياساته وجرائمه الممنهجة كافة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكل الوسائل والأدوات الممنهجة".

وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بـ"المضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات من شأنها أن تضع الاحتلال في حالة عزلة دولية واضحة".

تواصل الاعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية 14 فلسطينياً من مختلف مناطق الضفة بعد اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأفادت وفا باعتقال فلسطينيين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بينهم الأسير المحرر عبد الرحمن فهمي زيدان (65 عاماً)، كما اعتقل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين من محافظة نابلس، بعد عملية اقتحام لمخيم عسكر القديم شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية لوفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت منازل أسرى محررين، واعتقلت 4 فلسطينيين عقب تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

حصار وإجراءات مشددة

وتزامن ذلك مع تشديد الاحتلال الإجراءات والحصار بالضفة الغربية على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة مع إيران.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، إلى جانب مداخل القرى الواقعة شرق المدينة، ومنعت تنقّل المواطنين، كما أطلقت الرصاص الحي تجاه أي مواطن يحاول الاقتراب من الحواجز أو السير على الأقدام قربها.

وقالت مصادر محلية لوفا إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة غرب جنين، وداهمت ثلاثة منازل وفتشتها، وحطمت محتوياتها، وأجبرت عائلة فلسطينية على مغادرة منزلها وحوّلته إلى ثكنة عسكرية.

ونشرت قوات الاحتلال قوات مشاة في شوارع البلدة، كما اقتحمت بلدة عانين غرب جنين، وداهمت عدداً من المنازل وأجبرت سكانها على إخلائها وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون شرق جنين، واستولت على منزل وحوّلته إلى ثكنة عسكرية. وشهد مخيم جنين استنفاراً لجنود الاحتلال الموجودين فيه، وسُمع إطلاق للرصاص الحي تجاه عمارة القنيري في محيط المخيم.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وطولكرم ونور شمس (شمال). وقالت وفا إنّ جرافات الاحتلال واصلت هدم المباني السكنية وسط مخيم طولكرم، لليوم الثامن توالياً.

كما يواصل الاحتلال فرض حصار مطبق على مخيمَي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، حيث تنتشر فرق المشاة في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.

وما زالت قوات الاحتلال تحوّل شارع نابلس إلى ثكنات عسكرية عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه.

وصباح اليوم السبت، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي المدينة الشرقي والجنوبي، وشددت إجراءاتها على الحواجز، ومنعت المركبات من المرور.

هجمات المستوطنين

في سياق متصل، أفاد المشرف لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، في تصريح لوفا اليوم السبت، بأن مستوطنين انتشروا بين مساكن المواطنين في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، وتحديداً في منطقة العمريين، في اعتداء استفزازي ومتكرر، وأطلقوا أغنامهم بينها.

وأضاف مليحات أن المستوطنين سقوا كذلك أغنامهم من خزان المياه التابع للتجمع، في وقت يتحمل فيه المواطنون تكلفة صهاريج المياه على نفقتهم الخاصة، نظراً إلى عدم وجود شبكة مياه منتظمة، وحاولوا تخريب مصادر المياه في المنطقة.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

ووفق معطيات فلسطينية أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 978 فلسطينياً على الأقل في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفاً و500 آخرين.

ومنذ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.