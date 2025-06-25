وأفادت الوكالة بأن الانفجارات التي سُمعت وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة ناجمة عن حريق اندلع داخل موقع عسكري سابق يُعتقد أنه كتيبة صواريخ، مما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ المخزنة داخله.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن أسباب الحريق لا تزال غير معروفة حتى الآن، كما لم يُتأكَّد من وجود خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية، فيما توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهدت منطقة عسكرية سابقة قرب بلدة الربيعة في ريف حماة الغربي سلسلة انفجارات عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وسط تضارب في الروايات حول طبيعة الموقع وأسباب الانفجار.

وجاءت الانفجارات في مستودع ذخيرة داخل موقع عسكري سابق، وتسببت في تدمير سيارة نقل (سرفيس) كانت تمرّ بالمنطقة، ما أدى إلى وفاة ركابها الأربعة على الفور.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم وانتهاكات.