تركيا
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تركيان من نشطاء السفينة "مادلين" يغادران إسرائيل.. والاحتلال يواصل اعتقال فرنسيين
غادرت مطار بن غوريون بتل أبيب، الخميس، طائرة تقلّ الناشط التركي شعيب أوردو، والناشطة الألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، بعد أن أفرج عنهما الاحتلال الإسرائيلي، في إطار عملية ترحيل عدد من النشطاء الدوليين الذين احتُجزوا من على متن السفينة "مادلين".
تركيان من نشطاء السفينة "مادلين" يغادران إسرائيل.. والاحتلال يواصل اعتقال فرنسيين
عودة ناشطين إلى تركيا بعد اعتقالهما في "مادلين".. والاحتلال يواصل احتجاز فرنسيين / TRT Global
منذ يوم واحد

ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح أوردو وأجار، وجرى نقلهما إلى المطار حيث أقلعا على متن الطائرة باتجاه تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، نقلت السلطات الإسرائيلية ستة من نشطاء السفينة إلى مطار بن غوريون تمهيداً لترحيلهم، فيما أبقت على اثنين آخرين قيد الاحتجاز.

وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل بأن النشطاء المرحّلين ينحدرون من دول متعددة، بينها تركيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرازيل، وهولندا، في حين لا يزال ناشطان فرنسيان قيد الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية.

كانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت، فجر الاثنين الماضي، السفينة "مادلين" في أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، واقتحمتها محتجِزةً 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها.

وفي أعقاب ذلك، رحّلت إسرائيل أربعة من المعتقلين بعد أن وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى البلاد، فيما رفض الثمانية الآخرون التوقيع، مما أدى إلى استمرار احتجازهم حتى بدء عملية الترحيل يوم الخميس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمَّرت حرب الإبادة مساكنهم.

مصدر:TRT Arabi
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