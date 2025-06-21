الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
وسط انتقادات لتردد ترمب.. فشل منظومات دفاع إسرائيل بالتصدي لصواريخ إيران يتصدر الإعلام العبري
تناولت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية في اعتراض صواريخ إيرانية تسببت في إصابات وأضرار كبيرة داخل إسرائيل.
وسط انتقادات لتردد ترمب.. فشل منظومات دفاع إسرائيل بالتصدي لصواريخ إيران يتصدر الإعلام العبري
فشل منظومات دفاع إسرائيل بالتصدي لصواريخ إيران تتسبب بأضرار كبيرة / Reuters
21 يونيو 2025

ورأت وسائل الإعلام العبرية أن دخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران هو أمل لإسرائيل في إنقاذ ما قد يواجهها، مسلطة الضوء على تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حسم موقفه من ذلك.

وتناولت وسائل الإعلام نوعية الصواريخ الانشطارية التي تهاجم إيران بها إسرائيل وصعوبة التصدي لها والمخاوف من نفاد الصواريخ التي تطلقها منظومات الدفاع، في مواجهة الصواريخ الإيرانية التي تحمل عدة رؤوس حربية صغيرة تنفصل عنها قبل إصابة الهدف، وتنفتح على ارتفاع 7 كيلومترات وتوزع حمولتها على مساحة 8 كيلومترات وتزن كل قنبلة 2.5 كيلوغرام.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية أور هيلر إنّ الإيرانيين أثبتوا مرة أخرى صباح اليوم أنهم قادرون على إطلاق رشقات كثيرة وإيقاع أضرار كبيرة.

وأضاف: "آخر ما تريده إسرائيل هو أن تتورط في حرب استنزاف باليستية مع إيران في اليوم 622 على حرب 7 أكتوبر".من جانبه، قال محلل الشؤون العسكرية في قناة I24 العبرية: "إننا ننتظر الأمريكيين، ومن يعتقد أن الطرفين لا ينسقان معاً أو أن الأمريكيين بحاجة إلى مزيد من الوقت، يتبين له أن المسألة هي في قرار ترمب".

وفي سياق الانتقادات الإسرائيلية لتأخر ترمب في التدخل بالحرب ضد إيران، قال محلل الشؤون السياسية في قناة 13 العبرية غيل تماري إنّ حماس ترمب فتر بسبب المستشار السياسي السابق للرئيس ترمب ستيف بانون، الذي حذّر من أن شن عملية عسكرية أمريكية ضد إيران قد يكون مكلفاً للولايات المتحدة بقدر غزو العراق عام 2003.

وأضاف تماري: "بانون قال لترمب إنّ نتنياهو بدأ بالأمر لكنه لا يعرف كيف ينهيه.. لقد آن الأوان أن تتعلم إسرائيل كيف تنهي وحدها ما بدأته، وألّا تهرع إلينا".

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us