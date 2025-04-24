سياسة
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تصعيد أمني.. اعتقال نشطاء بجامعة ميشيغان داعمين لفلسطين بعد اقتحام منازلهم
اعتقلت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة المحلية عدداً من الناشطين المؤيدين لفلسطين من جامعة ميشيغان، أمس الأربعاء، خلال عمليات دهم استهدفت منازلهم.
تصعيد أمني.. اعتقال نشطاء بجامعة ميشيغان داعمين لفلسطين بعد اقتحام منازلهم
مظاهرات طلابية مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة / Reuters
24 أبريل 2025

وأفادت منظمة "GEO" المعنية بخريجي الجامعات في الولايات المتحدة، في بيان أمس الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة ولاية ميشيغان داهما منازل بعض الناشطين الداعمين للأنشطة الفلسطينية في جامعة ميشيغان واحتجزتهم واستجوبتهم.

وأوضح البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوقف ناشطين اثنين من منطقة آن أربو بالولاية، وصادر أجهزتهما الإلكترونية، و4 آخرين من منطقة يبسيلانتي.

وأدان البيان بشدة "هذه الإجراءات التي تعتبر شكلاً من أشكال القمع للناشطين السياسيين وخاصة عدم تقديم الشرطة مذكرات التفتيش وسببه".

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، نحو 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نظمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارات الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريباً في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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