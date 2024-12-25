سياسة
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"بلا خطوط حمراء".. الحوثي: سنضرب المصالح الأمريكية إذا استُهدف اليمن
توعدت جماعة الحوثي في اليمن باستهداف المصالح الأمريكية "بلا خطوط حمراء" في الشرق الأوسط إذا استمر "العدوان" على البلاد.
"بلا خطوط حمراء".. الحوثي: سنضرب المصالح الأمريكية إذا استُهدف اليمن
الإعلام التابع للحوثي ينشر مقاطع لصواريخ أعلن أنها استهدفت إسرائيل / Reuters
25 ديسمبر 2024

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي، في كلمة مصورة بثها عبر منصة إكس مساء الثلاثاء: "نحذّر الأمريكيين من استهداف اليمن، وإلا سنضرب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بلا أي خطوط حمراء".

وأضاف الحوثي: "إما أن يتوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة، والعدوان على اليمن، وإما أننا سنستهدف أي هدف أمريكي حساس يمكن أن يوصل رسالتنا. وأخبرنا جنودنا في الصاروخية (التابعة للجماعة) بذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الحوثي في تصريح نشرته وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة: "نقول لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إن اليمن أبعد عليه من عين الشمس".

وأردف: "اليمنيون لا يخافون اليهود ولا يكترثون لأي تهديدات، بل يعتبرونها تصريحات جوفاء، ومن لا يعلم الحقيقة، فليسأل عن الشعب اليمني وشجاعته وقوته وصموده واستبساله".

جاء ذلك عقب تهديدات لنتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، توعدا فيها الحوثيين بضربات قوية رداً على تكثيف الجماعة قصفها لأهداف في العمق الإسرائيلي.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

مصدر:Reuters
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