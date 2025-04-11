سياسة
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بينهم مسؤول بشركة سيمنز.. مقتل ركاب طائرة هليكوبتر تحطمت فوق نهر هدسون بنيويورك
تحطمت طائرة هليكوبتر سياحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الخميس، وتَبيَّن لاحقاً أن مسؤولاً تنفيذياً بشركة سيمنز للتكنولوجيا كان بين ضحايا الحادثة مع عائلته.
بينهم مسؤول بشركة سيمنز.. مقتل ركاب طائرة هليكوبتر تحطمت فوق نهر هدسون بنيويورك
لحظة تحطم الطائرة المروحية فوق نهر هدسون / AP
11 أبريل 2025

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" اليوم الجمعة نقلاً عن مسؤولين، إن المسؤول التنفيذي بشركة سيمنز للتكنولوجيا أوجستين إسكوبار كان على متن طائرة هليكوبتر قبل تحطمها.

فيما قال رئيس بلدية نيويورك إريك ادامز إن 6 أفراد كانوا على متن الطائرة، مشيراً إلى مقتل جميع من كانوا على متن المروحية، وهم 3 بالغين و3 أطفال.

وأضاف: "الأمر يتعلق بمسؤول تنفيذي لشركة سيمنز، كان هو وزوجته وأطفاله على متن طائرة الهليكوبتر".

وأمس الخميس أفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بأن طائرة هليكوبتر من طراز بيل 206 تحطمت وغرقت في نهر هدسون، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها لا يزال غير معروف.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستُجري بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، تحقيقاً في الحادثة.

وذكرت شبكة C.B.S أن الهليكوبتر حلّقَت فوق جزيرة ثم بالقرب من تمثال الحرية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة سقوط المروحية في نهر هدسون قبالة مانهاتن مساء أمس الخميس.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل، وأُرسلَت شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادثة.

مصدر:TRT Arabi
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