تركيا
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شركة "أسيلسان" التركية تعرض ذخائر ذكية ومنتجات دفاعية متطورة في معرض باريس الجوي
قالت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية إنها تشارك في معرض باريس الجوي في نسخته الخامسة والخمسين بمجموعة من المنتجات الدفاعية المتقدمة، أبرزها الذخائر الذكية والمنتجات التقنية الحديثة.
شركة "أسيلسان" التركية تعرض ذخائر ذكية ومنتجات دفاعية متطورة في معرض باريس الجوي
أسيلسان تعرض أكثر من 500 منتج دفاعي / Reuters
18 يونيو 2025

جاء ذلك على لسان نائب المدير العامّ لتطوير الأعمال والتسويق الدولي بالشركة أوزغور تايلان صاري، أمس الثلاثاء خلال المعرض الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى 22 يونيو/حزيران في منطقة لو بورجيه بضواحي باريس.

وأوضح صاري أن الشركة تعرض منتجات متنوعة في قطاع الطيران، تشمل رادارات وأنظمة كهروضوئية وأنظمة مضادة للطائرات المسيَّرة. وأضاف أن أسيلسان تمتلك أكثر من 500 منتج مستخدم حالياً، من بينها ذخائر ذكية تطلق من منصات جوية، وأنظمة كهروضوئية ورادارات وإلكترونيات للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات.

وأشار إلى أن الشركة تبرز في السوق من خلال منتجاتها الكهروضوئية ومنتجات الرادار والحرب الإلكترونية المستخدمة في المنصات الجوية، موضحاً أن أنظمتها تتميز بخفة الوزن وتعدُّد المهامّ، وهو أمر حيوي في قطاع الطيران الحديث.

وأضاف المسؤول التركي أن أنظمة الشركة الكهروضوئية تمثّل فارقاً تقنياً مقارنة بالمنافسين، وأثبتت جدارتها في الاستخدام الميداني.

وأفاد صاري بأن أسيلسان تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة، مؤكداً أن الوفود العسكرية المشاركة في المعرض تستطيع التواصل مع الشركة لاستعراض منتجاتها وخدماتها.

كما شاركت في المعرض شركات تركية رائدة أخرى في الصناعات الدفاعية مثل "بايكار" و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية.

مصدر:TRT ARABI
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