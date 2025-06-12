سياسة
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"خلال اجتماع التسلّح الحكومي".. بوتين: أسقطنا أكثر من 80 ألف هدف جوي أوكراني منذ بدء العملية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 80 ألف هدف جوي منذ بدء "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
"خلال اجتماع التسلّح الحكومي".. بوتين: أسقطنا أكثر من 80 ألف هدف جوي أوكراني منذ بدء العملية
بوتين: أسقطنا أكثر من 80 ألف هدف جوي منذ بدء العملية بأوكرانيا / AA
منذ 17 ساعات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين في موسكو مع كبار المسؤولين الروس لمناقشة مشروع برنامج التسلّح الحكومي للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2036، وفق بيان صادر عن الكرملين.

وأكد بوتين أهمية تطوير أنظمة الدفاع الجوي، والمجالات المرتبطة بتقنيات الفضاء، والأنظمة الروبوتية، والطائرات المسيّرة.

وأضاف "منذ بداية العملية الخاصة (في أوكرانيا)، تمكّنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط أكثر من 80 ألف هدف في الأجواء، بينها 7500 صاروخ تكتيكي ومجنح، غالبيتها من إنتاج دول الغرب".

وأشار بوتين، إلى أن التعامل مع أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة بات يتطلب "نهجاً وحلولاً جديدة". وأضاف أن هذا المجال أصبح من الأولويات الملحة في المرحلة الراهنة. وقال بوتين: "برنامج التسلّح الجديد يجب أن يوفّر أنظمة دفاع جوي قادرة على العمل في جميع الظروف والتعامل بفاعلية مع مختلف أنواع التهديدات الجوية".

وشدد بوتين على أهمية تسريع عملية إنشاء وحدات مخصصة للطائرات دون طيار، وتطويرها بشكل سريع وفعّال. كما لفت إلى أهمية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في أنظمة التسليح والمعدات العسكرية، ضمن إطار برنامج التسلّح الجديد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:aa
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