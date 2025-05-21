وكان في استقباله عند الوصول عدد من المسؤولين المجريين إلى جانب السفيرة التركية في بودابست غولشان قرانيس.

ويرافق الرئيس التركي في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومستشار الرئاسة لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي.

ومن المزمع أن يشارك أردوغان في قمة مجلس رؤساء دول المنظمة في إطار القمة التي ستُعقد في العاصمة المجرية بودابست تحت عنوان "نقطة التقاء الشرق والغرب"، وأن يعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.