وأفادت شبكة أطباء السودان (مستقلة) في بيان اليوم الأربعاء، بأن عدد قتلى الهجوم الذي نفَّذته قوات الدعم السريع على خور الدليب، الاثنين، بلغ 12 مدنياً، فضلاً عن نزوح مئات الأسر من المنطقة.

وأشارت إلى أن "ذلك لاستخدام قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية (جناح عبد العزيز الحلو) الأسلحة الثقيلة وسط الأحياء".

والاثنين، أفادت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة السوداني، بأن خور الدليب شهدت نزوحاً واسعاً عقب دخول قوات الدعم السريع والحركة الشعبية - شمال إلى المنطقة.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان، فيما تقاتل الحركة الشعبية ـ شمال ضد الحكومة منذ عام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.