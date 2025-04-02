سياسة
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12 قتيلاً في السودان بهجوم لقوات الدعم السريع على منطقة خور الدليب
ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقة خور الدليب بولاية جنوب كردفان، جنوبي السودان، إلى 12 شخصاً، إلى جانب مئات النازحين.
12 قتيلاً في السودان بهجوم لقوات الدعم السريع على منطقة خور الدليب
"الدعم السريع" يشن هجوما على مناطق مختلفة بالسودان / Anadolu Agency
2 أبريل 2025

وأفادت شبكة أطباء السودان (مستقلة) في بيان اليوم الأربعاء، بأن عدد قتلى الهجوم الذي نفَّذته قوات الدعم السريع على خور الدليب، الاثنين، بلغ 12 مدنياً، فضلاً عن نزوح مئات الأسر من المنطقة.

وأشارت إلى أن "ذلك لاستخدام قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية (جناح عبد العزيز الحلو) الأسلحة الثقيلة وسط الأحياء".

والاثنين، أفادت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة السوداني، بأن خور الدليب شهدت نزوحاً واسعاً عقب دخول قوات الدعم السريع والحركة الشعبية - شمال إلى المنطقة.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان، فيما تقاتل الحركة الشعبية ـ شمال ضد الحكومة منذ عام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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