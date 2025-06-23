وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين في بيان متلفز "في هذه اللحظة، تكثف الطائرات الإسرائيلية الضربات في منطقة طهران، مستهدفة مقر الحرس الثوري بالإضافة إلى جميع الأهداف التي تهدد دولة إسرائيل".

كما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة مداخل سجن إيفين شمال غرب طهران قائلاً إن النظام الإيراني يحبس فيه "معارضين سياسيين".

من ناحيتها، أكدت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران وقوع هجوم إسرائيلي على سجن إيفين وأوضحت أن أجزاء من السجن تضررت لكن الوضع تحت السيطرة.

وفي السياق، ادعت إسرائيل، أنها هاجمت طريق الوصول إلى المنشأة النووية الاستراتيجية في فوردو بإيران وليس المنشأة نفسها.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، لم تسمه: "هاجمنا طريق الوصول إلى المنشأة النووية في فوردو وليس المنشأة نفسها".

من جانبها نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم عن "تعرّض موقع فوردو النووي لهجوم جديد" شنّته إسرائيل، وذلك في استمرار لعدوانها على المنشآت الحيوية الإيرانية.

وأوضح المتحدث في تصريح خاص لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن "العدو (الإسرائيلي) نفّذ قبل لحظات هجوماً جديداً استهدف موقع فوردو النووي"، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب.

وأشار إلى أن "الهجوم لم يُشكّل أي تهديد أو خطر على المواطنين (..)".

وأضاف: "سبق للولايات المتحدة أن استهدفت هذا المركز يوم أمس، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة تُذكر".

كما استهدفت ضربات إسرائيلية، الاثنين، شبكة الكهرباء في طهران ما أدى إلى انقطاعها في بعض المناطق حول المدينة، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن خط توزيع الكهرباء في شمال طهران "تعرض لأضرار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق".

وزعمت إسرائيل إسقاط أكثر من 100 قذيفة على أهداف في طهران خلال الساعتين الماضيتين، حسب ما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب ستواصل هجماتها على إيران "بكل قوة"، وذلك بعد هجوم صاروخي إيراني رداً على العدوان الإسرائيلي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن كاتس قوله: "مقابل كل طلقة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سيُعاقب الديكتاتور الإيراني (في إشارة إلى مرشد الثورة علي خامنئي)، وستستمر الهجمات بكل قوة"، وفق تعبيره.

وشنت طهران صباح الاثنين هجوماً صاروخياً على إسرائيل بخمس دفعات، رداً على عدوان تل أبيب المتواصل على إيران منذ 11 يوماً.

وفوراً دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل، وتحدثت القناة 12 العبرية عن رصد إطلاق صاروخ إيراني واحد في الدفعة الخامسة، ولم تشر إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.



