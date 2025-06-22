وقالت الوزارة في بيان رسمي إنّ أنقرة كانت قد نبهت في وقت سابق إلى خطورة الانزلاق نحو صراع أوسع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، مضيفة أن الضربة الأمريكية الأخيرة "رفعت منسوب الخطر إلى أقصى درجاته".

وأكد البيان أن تركيا تتابع بقلق بالغ تداعيات التصعيد الأخير، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات المتبادلة بشكل فوري وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والدمار.

ودعت أنقرة جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب صوت العقل، مشيرة إلى أن الحل الوحيد للخلافات حول البرنامج النووي الإيراني يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات.

واختتمت الخارجية التركية بيانها بتأكيد استعداد أنقرة للقيام بدور بنّاء، والمساهمة في جهود تهدئة الأوضاع وتفادي كارثة إقليمية قد تتخذ أبعاداً دولية.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف المواقع النووية الثلاثة الأبرز في إيران، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً واسعاً على إيران، استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.