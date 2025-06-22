الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
تركيا تحذّر من "كارثة عالمية" بعد الضربات الأمريكية لإيران وتدعو إلى التهدئة
أعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن قلقها البالغ من التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، محذرة من تحول النزاع القائم إلى أزمة ذات أبعاد عالمية، وذلك عقب الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.
تركيا تحذّر من "كارثة عالمية" بعد الضربات الأمريكية لإيران وتدعو إلى التهدئة
تركيا تحذر من "كارثة عالمية" بعد الضربات الأمريكية لإيران وتدعو إلى التهدئة / TRT Arabi
22 يونيو 2025

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنّ أنقرة كانت قد نبهت في وقت سابق إلى خطورة الانزلاق نحو صراع أوسع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، مضيفة أن الضربة الأمريكية الأخيرة "رفعت منسوب الخطر إلى أقصى درجاته".

وأكد البيان أن تركيا تتابع بقلق بالغ تداعيات التصعيد الأخير، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات المتبادلة بشكل فوري وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والدمار.

ودعت أنقرة جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب صوت العقل، مشيرة إلى أن الحل الوحيد للخلافات حول البرنامج النووي الإيراني يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات.

واختتمت الخارجية التركية بيانها بتأكيد استعداد أنقرة للقيام بدور بنّاء، والمساهمة في جهود تهدئة الأوضاع وتفادي كارثة إقليمية قد تتخذ أبعاداً دولية.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف المواقع النووية الثلاثة الأبرز في إيران، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً واسعاً على إيران، استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us