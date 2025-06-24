وبحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، فإن الاتصال تناول أيضاً المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها آخر التطورات في قطاع غزة.

يأتي هذا في أعقاب هجوم إسرائيلي واسع النطاق على إيران، بدأ في 13 يونيو/حزيران الجاري واستمر لمدة 12 يوماً، بدعم من الولايات المتحدة، واستهدف منشآت عسكرية ونووية ومدنية، إضافة إلى اغتيالات طالت قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، ما أسفر عن 606 قتلى و5332 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، وتمكنت أعداد كبيرة منها من اختراق منظومات الدفاع الإسرائيلية، ما أدى إلى دمار وذعر داخل إسرائيل، إضافة إلى 28 قتيلاً و3238 مصاباً، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.

ومع تماسك إيران وخسائر إسرائيل، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فقصفت طهران قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وفي 24 يونيو/حزيران، أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع تجدد المواجهات.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.