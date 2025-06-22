الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
"مستعدون لإجراء مباحثات".. واشنطن تقول إنها "قضت" على طموحات إيران النووية وتحذر طهران من أي ردّ
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، إن الضربات العسكرية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية حققت نجاحاً مذهلاً وساحقاً، إذ قضت على طموحات إيران النووية، فيما أكدت واشنطن أنها مستعدة لإجراء مباحثات مع طهران.
"مستعدون لإجراء مباحثات".. واشنطن تقول إنها "قضت" على طموحات إيران النووية وتحذر طهران من أي ردّ
وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث في إحاطة بالبنتاعون / Reuters
22 يونيو 2025

وشملت الضربات الأمريكية 14 قنبلة خارقة للتحصينات وأكثر من 24 صاروخ توماهوك ومشاركة أكثر من 125 طائرة عسكرية، في عملية وصفها الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بأنها "عملية منتصف الليل".

وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون "جرى القضاء على طموحات إيران النووية"، مضيفاً أن العملية "لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني".

  وأضاف: "العملية التي خطط لها الرئيس ترمب جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأمريكي قد عاد. عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت"، مضيفاً أن ترمب "يسعى للسلام وعلى إيران أن تسلك هذا الطريق".

روبيو يحذر

من جهته، حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إيران من الرد على الهجوم الذي ضرب منشآتها النووية، مؤكدا أن ذلك سيكون "أكبر خطأ ترتكبه على الإطلاق".

وقال روبيو في تصريحات لقناة فوكس نيوز، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تسعى وراء تغيير النظام في إيران، وأوضح أن أي رد محتمل من جانب إيران على الهجوم الأخير سيكون أكبر خطأ ترتكبه على الإطلاق، كما أشار إلى أن واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع إيران.

من جهة أخرى، دعا روبيو الصين إلى التواصل مع إيران بشأن مضيق هرمز، الذي قد تغلقه طهران ردا على الهجوم الأمريكي.، وأضاف: "لا مشكلة لدينا مع الشعب الإيراني، ولم نستهدف الشعب الإيراني ليلة البارحة، بل استهدفنا المنشآت النووية".

وتابع: "إذا كان ما يريدونه هو برنامج سري لا يشبه أي برنامج نووي مدني في العالم، ويبدو أكثر وكأنه محاولة لصنع قنبلة، فسيستمرون في مواجهة مشاكل ليس فقط معنا، بل مع العديد من دول العالم".

 مضيق هرمز

في المقابل، ذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية، اليوم الأحد، أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذلك بعد أن أفادت تقارير بموافقة البرلمان على الإجراء.

 ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية، لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".

 وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف المواقع النووية الثلاثة الأبرز في إيران، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، هجوماً واسعاً على إيران، استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us