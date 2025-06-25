وقال البنك في بيان إنّ مجلس المديرين التنفيذيين وافق على "على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتمويل سوريا للمساعدة في استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد".

كما حصل العراق، وفق البيان، على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لـ"تحديث السكك الحديدية، وتعزيز التجارة الداخلية وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد".

وفي لبنان، أقرّ البنك الدولي تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تداعيات أزمات اقتصادية ومالية حادة.

وتأتي هذه التمويلات ضمن توجُّه أوسع من البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم البنى التحتية الأساسية في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية.