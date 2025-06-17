تركيا
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أردوغان يبحث مع بن زايد التصعيد بين إسرائيل وإيران ويؤكد ضرورة تفادي حرب جديدة في المنطقة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحثاً خلاله التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية.
أردوغان يبحث مع بن زايد التصعيد بين إسرائيل وإيران ويؤكد ضرورة تفادي حرب جديدة في المنطقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان / AA Archive
منذ 5 ساعات

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بحثاً خلاله التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية.

ووفقاً لبيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، شدد أردوغان خلال الاتصال على أن دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران "باتت تُهدد أمن المنطقة بأسرها"، مؤكداً أن "الشرق الأوسط لا يحتمل اندلاع حرب جديدة".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل إنهاء الاشتباكات، لافتاً إلى أن حل الأزمة النووية مع إيران لا يكون إلا عبر العودة إلى طاولة المفاوضات، داعياً الأطراف كافة إلى تغليب الحوار على المواجهة.

كما حذّر أردوغان من أن تؤثر هذه التطورات سلباً في القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة ألا يُنسى ما يحدث في غزة تحت وطأة التوتر الإيراني-الإسرائيلي، محذراً من أن الضفة الغربية والقدس الشرقية قد تواجهان أيضاً خطر الاحتلال إذا استمر التصعيد في المنطقة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوماً واسعاً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلّف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً، وفق التليفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلاً و592 مصاباً، وأضراراً مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران هو الأوسع، إذ يمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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