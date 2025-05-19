تركيا
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بمشاركة فلسطينيين.. السفارة التركية في القاهرة تحتفي بعيد الشباب وذكرى أتاتورك
أقامت السفارة التركية في القاهرة، الاثنين، حفلاً بمناسبة عيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك، بمشاركة عديد من الضيوف، خصوصاً الشباب، ومن بينهم فلسطينيون.
بمشاركة فلسطينيين.. السفارة التركية في القاهرة تحتفي بعيد الشباب وذكرى أتاتورك
بمشاركة فلسطينيين.. السفارة التركية بالقاهرة تحتفي بعيد الشباب وذكرى أتاتورك / AA
19 مايو 2025

يشار إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 مايو/أيار من كل عام بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية ضد قوات الحلفاء عام 1919.

وفي كلمته خلال الحفل، قال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، إن الشباب يمثلون الأمل والمستقبل، والرياضة تعزز الصداقة، مضيفاً: "نريد تنظيم مباريات صداقة وأخوة بين تركيا ومصر على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية".

وفي هذا الإطار، قال إنه ستقام مباراة ودية هذا العام بين منتخبي كرة القدم الوطنيين تحت 21 عاماً بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.

وأوضح أن الرياضي المصري آدم أصيل أصبح بطلاً عالمياً في الجمباز تحت العَلم التركي، وقال: "أصيل فخرنا المشترك". كما صرّح بأن المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والتركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، يُمثلان قدوة للشباب المصري والتركي.

وقال موطلو شن إن يوم الشباب والرياضة هو أيضاً يوم إحياء ذكرى أتاتورك، مضيفاً: "نستذكره ونتذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تركيا في سن مبكرة، شبابنا في الخامسة عشرة، بالرحمة والعرفان والتقدير".

وأوضح السفير التركي أن التاسع عشر من مايو/أيار هو يوم الحرية والاستقلال، وأن أتاتورك عَهِدَ بالمستقبل للشباب.

مشاركة فلسطينية

وأضاف السفير موطلو شن أن "الحفل استضاف شباباً من فلسطين، اليوم، انطلاقاً من هذا الإيمان"، وأن تركيا ومصر تواصلان دعم نضال فلسطين من أجل الحرية والمستقبل.

وأعرب عن إيمانه بأن الشباب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل مستقبل فلسطين الحرة التي ستعيش في سلام وأمن وحرية. وقال إن الإنسانية خضعت لاختبار في قطاع غزة، وإن هذا الاختبار كان اختباراً للضمير والقانون.

وفي ختام الحفل، أُجري سحب على 3 تذاكر طيران للسفر إلى تركيا، وفازت بالسحب شابتان مصريتان وفتاة فلسطينية.

مصدر:AA
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