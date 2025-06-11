تركيا
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مسؤول تركي: تصدير المقاتلة KAAN مثال بارز على الإنتاج المشترك مع إندونيسيا
صرّح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، اليوم الأربعاء، بأن توقيع اتفاقية تصدير 48 مقاتلة تركية من طراز "قآن"  (KAAN)  إلى إندونيسيا تمثل نموذجاً بارزاً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالي الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا
مسؤول تركي: تصدير المقاتلة KAAN مثال بارز على الإنتاج المشترك مع إندونيسيا
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون / AA Archive
11 يونيو 2025

وفي منشور له عبر منصة إكس، أوضح غورغون أن "الخطوة الرسمية الأولى نحو تصدير المقاتلة الوطنية قآن جرت بحضور وزير الدفاع الإندونيسي ورئيس البلاد المنتخب برابوو سوبيانتو"، مشيراً إلى أن شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" ستكون المقاول الرئيسي في المشروع.

وأضاف أن الاتفاقية ستنفذ بالتعاون مع شركات دفاعية إندونيسية، بما يجعل المشروع مثالاً متقدماً على الشراكة الصناعية بين أنقرة وجاكرتا، متابعاً أن: "مقاتلة قآن هي واحدة من أهم إنجازات صناعاتنا المحلية، وسنواصل العمل دائماً من أجل الأفضل".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توقيع الاتفاق مع إندونيسيا، قائلاً: "في إطار الاتفاقية التي وقعناها مع صديقتنا وشقيقتنا إندونيسيا، ستُنتج 48 مقاتلة من طراز قآن في تركيا وتُصدر إلى إندونيسيا، مع الاستفادة من القدرات المحلية الإندونيسية في عمليات التصنيع".

وتعد "قآن" أول مقاتلة تركية من الجيل الخامس، وتتميز بقدرات متقدمة في الاشتباك الجوي (جو-جو) وتنفيذ ضربات دقيقة باستخدام حجرة الأسلحة الداخلية، إضافة إلى قدرتها على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت.

وطورت المقاتلة شركة "توساش" التركية ضمن مشروع وطني يهدف إلى تعزيز قدرات تركيا الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية.

مصدر:TRT Arabi
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