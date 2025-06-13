الهجمات على إيران
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إيران تطالب مجلس الأمن باجتماع طارئ وتتهم تل أبيب بارتكاب "اعتداءات إجرامية"
طالبت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية.
إيران تطالب مجلس الأمن باجتماع طارئ وتتهم تل أبيب بارتكاب "اعتداءات إجرامية"
بعث مندوب إيران ببرسالة رسمية وعاجلة إلى رئاسة مجلس الأمن، أدان فيها ما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية والاستفزازية"، / Reuters
منذ 10 ساعات

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أمير سعيد إيرواني، بعث برسالة رسمية وعاجلة إلى رئاسة مجلس الأمن، أدان فيها ما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية والاستفزازية"، التي استهدفت منشآت نووية وكبار القادة العسكريين الإيرانيين.

ودعا إيرواني، في رسالته، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من مجلس الأمن"، واعتبر أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على "التمادي في خرق القانون الدولي وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وجاءت هذه المطالبة عقب تنفيذ إسرائيل، فجر الجمعة، عملية عسكرية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، شاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، واستهدفت مواقع عسكرية ونووية في مناطق متعددة داخل إيران، وفق بيان رسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقب الهجوم، إن العملية "تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، وعدد من القدرات العسكرية النوعية".

وفي السياق، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر رسمية أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل ستة علماء نوويين بارزين، من بينهم: عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

من جانبه، توعّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل بـ"ردٍّ قاسٍ"، في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، قائلاً إن طهران "لن تترك هذا العدوان من دون رد، والعقاب سيكون صارماً وبما يناسب حجم الجريمة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة تهدد استقرار الشرق الأوسط.

مصدر:TRT Arabi
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