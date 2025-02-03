صباح اليوم قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإضرام النار في مسجد قرية عرب المليحات شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بأضرارٍ جسيمة في المبنى. كما أشارت المصادر نفسها إلى تعرّض جرّار زراعي للحرق في منطقة المعرجات القريبة، حيث تُقدَّر الخسائر المادية بالغة.

وقعت عملية الاعتداء في ساعات الفجر الأولى؛ إذ تسلّل المستوطنون إلى القرية وأقدموا على إشعال النار في المسجد. امتدّت النيران لتلحق أضرارًا كبيرة بفرش المسجد وجدرانه، فيما تمكّن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل أن يمتدّ إلى أجزاء أكبر من المبنى.

في الوقت ذاته، انتقل المستوطنون إلى منطقة المعرجات شمال أريحا وأضرموا النار في جرّار زراعي يعود لأحد المزارعين الفلسطينيين، الأمر الذي أدّى إلى تدميره بالكامل.