سياسة
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مستوطنون يحرقون مسجداً في أريحا
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مسجداً في قرية عرب المليحات وجرّاراً زراعياً في المعرجات شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة
مستوطنون يحرقون مسجداً في أريحا / TRT Arabi
3 فبراير 2025

صباح اليوم قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإضرام النار في مسجد قرية عرب المليحات شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بأضرارٍ جسيمة في المبنى. كما أشارت المصادر نفسها إلى تعرّض جرّار زراعي للحرق في منطقة المعرجات القريبة، حيث تُقدَّر الخسائر المادية بالغة.

  1. وقعت عملية الاعتداء في ساعات الفجر الأولى؛ إذ تسلّل المستوطنون إلى القرية وأقدموا على إشعال النار في المسجد.

    • امتدّت النيران لتلحق أضرارًا كبيرة بفرش المسجد وجدرانه، فيما تمكّن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل أن يمتدّ إلى أجزاء أكبر من المبنى.

    • في الوقت ذاته، انتقل المستوطنون إلى منطقة المعرجات شمال أريحا وأضرموا النار في جرّار زراعي يعود لأحد المزارعين الفلسطينيين، الأمر الذي أدّى إلى تدميره بالكامل.

مصدر:TRT Arabi
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