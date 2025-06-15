ونشرت كتائب القسام مشاهد عبر منصة تلغرام، من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل وأخرى راجلة في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال القطاع.

ولم توضح القسام تاريخ الاستهداف ولا عدد العسكريين الذين جرى استهدافهم في العمليتين، وما إن وقعوا قتلى أو جرحى.

كما تمكن مقاتلو القسام، عصر أمس السبت، من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "تاندوم" شمال مفترق أبو شرخ بمنطقة "البطن السمين" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق منشور للكتائب عبر منصة تلغرام.

وسبق أن قالت "القسام" في منشور عبر تليغرام ظهر الأحد إن مقاتليها قنصوا "سائق جرافة عسكرية صهيونية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 8 يونيو 2025".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ما أعلنته القسام، حتى الساعة (15:45 ت.غ) من مساء الأحد.

والسبت، أفادت القسام أيضاً بقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في واقعة لم يعلق عليها أيضاً الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.