تركيا
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فيدان ونظيره الصيني يبحثان تخفيف حدة الصراع بين إسرائيل وإيران والوضع في غزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الصيني وانغ يي، الجهود المبذولة لتخفيف حدة الصراع والتوتر بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية.
فيدان ونظيره الصيني يبحثان تخفيف حدة الصراع بين إسرائيل وإيران والوضع في غزة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الصيني وانغ يي / AA
24 يونيو 2025

وناقش الجانبان خلال الاتصال الجهود المبذولة لتخفيف حدة الصراع والتوتر بين إسرائيل وإيران.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل -بدعم أمريكي- منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

كما بحث الوزيران الوضع في قطاع غزة، إذ لفت فيدان إلى الإبادة الجماعية في القطاع وتدهور الوضع الإنساني.

وأكد الجانبان على أن القضية الفلسطينية "لا يمكن حلها إلا في إطار رؤية حل الدولتين"، بحسب المصادر.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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