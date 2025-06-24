وقالت الخارجية التركية في بيان: "نرحّب بالتقارير التي تفيد بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

وأضافت: "نتابع من كثبٍ التصريحات التي تفيد بانتهاك الاتفاق، وندعو الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى التزام وقف إطلاق النار تماماً".

كما دعت الوزارة إلى "اتخاذ خطوات حازمة نحو حل شامل ودائم"، معربة عن إيمانها بأن "الحفاظ على الحوار والدبلوماسية أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة التي يحتاج فيها الشرق الأوسط إلى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى".

وأشارت إلى أن هذه التطورات "تُظهِر مجدداً ضرورة الإسراع في حلّ القضية الفلسطينية، التي تُعَدّ في جوهر عديد من أزمات المنطقة".

وأكّد البيان استعداد تركيا "لدعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتقديم مساهمات بنّاءة في هذا السياق".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد ساعات من تأكيده التوصل إلى اتفاق كامل على وقف شامل لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ خلال ست ساعات من الإعلان، ويستمر أولاً لمدة 12 ساعة قبل إعلان انتهاء الحرب رسمياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر ضمن ما سُمّي بـ"عملية بشائر الفتح"، كما سبقه فجر الأحد غارات جوية أمريكية على منشآت استراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة وعلماء نوويين في إيران، فيما تردّ طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين.