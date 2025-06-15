الحرب على غزة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جندي من لواء "كفير" في جنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب على القطاع شهرها العشرين.
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي غزة / AA
15 يونيو 2025

وأفاد الجيش في بيان، بأن الجندي هو نوعام شيمش المنحدر من القدس، وعمره 21 عاماً، مضيفاً أنه جرى إخطار عائلته، وترقيته إلى رتبة لواء بعد وفاته.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ بدء إسرائيل عملياتها البرية في القطاع في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 430، فيما قتل 867 جندياً منذ السابع من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.


مصدر:TRT Arabi
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