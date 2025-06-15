تركيا
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محذرةً من الشائعات.. تركيا تنفي عبور طائرات إسرائيلية أجواءها أو وجودها في مطاراتها
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية الادعاءات المتداولة حول وجود طائرات إسرائيلية في المجال الجوي التركي أو داخل مطارات البلاد.
محذرةً من الشائعات.. تركيا تنفي عبور طائرات إسرائيلية أجواءها أو وجودها في مطاراتها
تركيا: لا نشاط جوي لإسرائيل عبر أجوائنا ولا في مطاراتنا / REUTERS
منذ 15 ساعات

وأوضح المركز في بيان نُشر الأحد، أن "تركيا لا تستضيف أي طائرة مدنية أو عسكرية تابعة لإسرائيل، سواء في مطاراتها أو مستودعاتها"، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

وأكد البيان أن "تركيا وقفت جميع رحلات الطيران من وإلى إسرائيل منذ بدء الهجمات التي تستهدف المدنيين في غزة"، مشدداً على أن المجال الجوي التركي مغلق أمام الطائرات الإسرائيلية، وكذلك أمام الطيارين الإسرائيليين.

ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى المنشورات التي تفتقر إلى معلومات صحفية موثوقة، محذراً من أن نشر مثل هذه الأكاذيب قد يضر بالمصلحة الوطنية، كما أشار إلى أن الجهات المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ينشر أو يروّج لهذه الادعاءات المغرضة.

مصدر:REUTERS
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