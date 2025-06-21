وقالت القناة 12 الخاصة إنّ "بلاغاً ورد عن اندلاع حريق نتيجة سقوط شظايا"، مشيرة إلى أن نحو 5 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وسُمِع دوي انفجارات وسط البلاد.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن متحدث الإطفاء والإنقاذ أوضح أن الحريق الذي اندلع في منطقة غوش دان قرب تل أبيب نجم عن سقوط شظايا اعتراض على مبنى مكون من ثلاثة طوابق، مضيفاً أن أطقم الإطفاء تعمل في الموقع.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كان الحريق نجم عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي تابع لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، أم عن إصابة مباشرة بصاروخ إيراني، في ظل غياب تأكيد رسمي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة إكس فجر اليوم السبت، "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

وأضاف الجيش أنه "جرى تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بعد اكتشاف صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ دويّ انفجارات سُمع في سماء تل أبيب والقدس وحيفا ومناطق السهل الساحلي، مع استمرار محاولات اعتراض صواريخ إيرانية.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنّ الموجة الصاروخية 18 استهدفت مطار بن غوريون وعدداً من المراكز العسكرية، مشيراً إلى أن الهجوم جرى باستخدام صواريخ باليستية ومسيّرات من طراز شاهد 136.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنّ سلاح الجو اعترض مسيّرتين بعد منتصف الليلة وفجر اليوم تسللتا نحو حيفا وشمالي إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سقوط المسيّرة التي أُطلقت من إيران في منطقة مفتوحة بالجولان".

وقال الجيش في بيان إنه أسقط "هدفاً جوياً مشبوهاً تسلل إلى منطقة الغجر"، وأضاف أن سلاح الجو اعترض منذ صباح أمس الجمعة أكثر من 15 مسيّرة أُطلقت من إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ الجيش بدأ في نصب بطاريات منظومة برق الدفاعية في مناطق مختلفة لاعتراض مسيّرات إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.