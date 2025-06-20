وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على منصة تليغرام، أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على فراس مفيد سعيد، وهو أحد قادة ميليشيا (الدفاع الوطني) في مدينة جبلة التابعة للمحافظة، خلال فترة النظام البائد".

وأوضحت الوزارة أن الموقوف متهم بالتورط في "ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها تنفيذ اعتقالات تعسفية وعمليات قتل"، مشيرةً إلى أنه سُلّم إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية، "ضمن جهود ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة".

تأتي هذه العملية في سياق مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية، وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خصوصاً في منطقة الساحل، التي كانت تعد معقلاً لكبار ضباط النظام المنهار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.