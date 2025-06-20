سوريا الجديدة
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قوات الأمن السورية تلقي القبض على قيادي عسكري سابق متهم بارتكاب جرائم حرب
ألقت قوات الأمن السورية، اليوم الجمعة، القبض على فراس مفيد سعيد، أحد القياديين في ميليشيا ما يُعرف بـ"الدفاع الوطني"، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب واعتقالات تعسفية بحق مدنيين خلال فترة حكم النظام المنهار.
قوات الأمن السورية تلقي القبض على قيادي عسكري سابق متهم بارتكاب جرائم حرب
قوات الأمن السورية تلقي القبض على قيادي عسكري سابق متهم بارتكاب جرائم حرب / Reuters Archive
20 يونيو 2025

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على منصة تليغرام، أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على فراس مفيد سعيد، وهو أحد قادة ميليشيا (الدفاع الوطني) في مدينة جبلة التابعة للمحافظة، خلال فترة النظام البائد".

وأوضحت الوزارة أن الموقوف متهم بالتورط في "ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها تنفيذ اعتقالات تعسفية وعمليات قتل"، مشيرةً إلى أنه سُلّم إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية، "ضمن جهود ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة".

تأتي هذه العملية في سياق مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية، وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خصوصاً في منطقة الساحل، التي كانت تعد معقلاً لكبار ضباط النظام المنهار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

مصدر:TRT ARABI
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