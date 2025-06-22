الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
بعد الضربات الأمريكية.. إسرائيل تستهدف منصات صاروخية ومواقع عسكرية إيرانية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في شمال غربي إيران، وتحديداً في مدينة تبريز، وذلك بعد ساعات من الضربات الجوية الأمريكية التي طالت ثلاث منشآت نووية رئيسية داخل الأراضي الإيرانية.
بعد الضربات الأمريكية.. إسرائيل تستهدف منصات صاروخية ومواقع عسكرية إيرانية
إسرائيل تهاجم أهدافا عسكرية غرب إيران / AP
22 يونيو 2025

وذكر الجيش في بيان أن الغارات ركزت على منصات صاروخية "جاهزة للإطلاق" نحو إسرائيل، إضافة إلى مواقع تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، مشيراً إلى أن بعض هذه المنصات استُخدم في الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل مؤخراً.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثكنة الشهيد مدني في تبريز، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت مبكر من فجر الأحد، أكدت الولايات المتحدة انخراطها بشكل مباشر في الحرب، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تنفيذ "هجوم ناجح للغاية" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن الطائرات الأمريكية ألقت "حمولة كاملة من القنابل" قبل انسحابها من الأجواء الإيرانية دون اعتراض.

وعقب هذه التطورات، أطلقت إيران رشقتين صاروخيتين استهدفتا مواقع متعددة داخل إسرائيل، من بينها تل أبيب الكبرى، وحيفا، ومدينة نيس تسيونا، ما ألحق دماراً واسعاً وأثار حالة من الذعر في الشارع الإسرائيلي.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us