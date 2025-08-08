Kështjella historike Hillsborough në Irlandën e Veriut do të jetë mikpritëse e një takimi të nivelit të lartë ndërkombëtar të ministrave të jashtëm për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbahet në tetor të këtij viti, njoftoi qeveria britanike.
Ministri i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy, do të presë më shumë se 15 ministra evropianë në Belfast më 8 tetor, ku do të zhvillohen bisedime për promovimin e paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, forcimin e sigurisë kolektive evropiane dhe luftimin e krimit të organizuar dhe rrjeteve të kontrabandës së njerëzve.
Autoritetet britanike theksojnë se pajtimi i qëndrueshëm mes fqinjëve në rajon do të jetë në qendër të diskutimeve, përballë kërcënimeve në rritje nga jostabiliteti, korrupsioni dhe grupet kriminale që rrezikojnë sigurinë dhe zhvillimin e Evropës.
Kështjella Hillsborough, e vendosur në qarkun Down, ka luajtur një rol kyç në politikën britanike dhe irlandeze, veçanërisht në negociatat që çuan në Marrëveshjen e së Premtes së Madhe të vitit 1998, e cila i dha fund dekadave të konflikteve në Irlandën e Veriut.
Duke folur para takimit, ministri Lammy tha:
“Kështjella Hillsborough është një kujtesë e fuqishme për forcën e diplomacisë për të kthyer konfliktet dhe ndarjet në paqe dhe bashkëpunim afatgjatë. Përmes përvojave nga Irlanda e Veriut, duam të mbështesim partnerët në Ballkanin Perëndimor që të kapërcejnë sfidat e së kaluarës përmes pajtimit të sinqertë dhe të ndërtojnë një të ardhme të sigurt dhe të begatë.”
Hilary Benn, ministër për Irlandën e Veriut, theksoi se përvoja e procesit të paqes në këtë rajon ofron shpresë dhe mësime praktike që mund të jenë të dobishme për shtetet e Ballkanit Perëndimor.
Takimi në kështjellën Hillsborough është pjesë e angazhimit më të gjerë të Mbretërisë së Bashkuar në kuadër të presidencës së saj të Procesit të Berlinit për vitin 2025, i cili bashkon gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor dhe partnerë evropianë për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe ekonomik.
Në tetor do të mbahet gjithashtu edhe një takim i ministrave të punëve të brendshme me fokus migracionin, ndërsa kryeministri britanik do të jetë mikpritës i samitit të liderëve në Londër.
Në kuadër të strategjisë gjithëpërfshirëse, Mbretëria e Bashkuar ka intensifikuar aktivitetet e saj në rajon, përfshirë luftën kundër rrjeteve të kontrabandës së njerëzve, bashkëpunimin me Serbinë dhe shtetet e tjera për të luftuar migracionin e paligjshëm dhe mbështetjen për paqen dhe stabilitetin në vende si Kosova dhe Bosnjë dhe Hercegovina.