Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a început luni dezbaterile asupra unei rezoluții elaborată de Franța, care propune extinderea forței de menținere a păcii a ONU în sudul Libanului cu încă un an, având ca obiectiv final retragerea acesteia.

Israelul și Statele Unite s-au opus, conform relatărilor, reînnoirii mandatului forței, iar nu era clar dacă textul proiectului avea sprijinul Washingtonului, care deține drept de veto în Consiliu.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că „nu comentăm negocierile în curs din cadrul Consiliului de Securitate al ONU”, în timp ce discuțiile continuau cu privire la soarta Forțelor Interimare ale ONU în Liban (UNIFIL), desfășurate din 1978 pentru a monitoriza retragerea forțelor israeliene după invazia acestora în Liban și pentru a sprijini guvernul libanez în restabilirea autorității asupra regiunii de frontieră.

Textul, publicat inițial de Reuters, ar prevedea „extinderea mandatului UNIFIL până la 31 august 2026”, dar „indică intenția de a lucra la retragere a UNIFIL.”

Aceasta ar fi condiționată de faptul că guvernul Libanului ar deveni „unicul furnizor de securitate în sudul Libanului... și că părțile ar conveni asupra unui aranjament politic cuprinzător.”

În baza unui armistițiu care a pus capăt unui recent conflict între Israel și Hezbollah, susținut de Iran, armata Libanului a început să se desfășoare în sudul țării și să demonteze infrastructura grupului din această regiune.