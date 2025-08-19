ACTUALITĂȚI
Franța elaborează o rezoluție pentru a prelungi misiunea de pace a ONU în Liban
În ciuda opoziției Israelului și a Statelor Unite, Consiliul de Securitate al ONU dezbate prelungirea misiunii forței de menținere a păcii în Liban până în august 2026.
Consiliul de Securitate al ONU promovează diplomația pentru rezolvarea disputelor de frontieră dintre Israel și Liban. / Reuters
acum 11 ore

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a început luni dezbaterile asupra unei rezoluții elaborată de Franța, care propune extinderea forței de menținere a păcii a ONU în sudul Libanului cu încă un an, având ca obiectiv final retragerea acesteia.

Israelul și Statele Unite s-au opus, conform relatărilor, reînnoirii mandatului forței, iar nu era clar dacă textul proiectului avea sprijinul Washingtonului, care deține drept de veto în Consiliu.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că „nu comentăm negocierile în curs din cadrul Consiliului de Securitate al ONU”, în timp ce discuțiile continuau cu privire la soarta Forțelor Interimare ale ONU în Liban (UNIFIL), desfășurate din 1978 pentru a monitoriza retragerea forțelor israeliene după invazia acestora în Liban și pentru a sprijini guvernul libanez în restabilirea autorității asupra regiunii de frontieră.

Textul, publicat inițial de Reuters, ar prevedea „extinderea mandatului UNIFIL până la 31 august 2026”, dar „indică intenția de a lucra la retragere a UNIFIL.”

Aceasta ar fi condiționată de faptul că guvernul Libanului ar deveni „unicul furnizor de securitate în sudul Libanului... și că părțile ar conveni asupra unui aranjament politic cuprinzător.”

În baza unui armistițiu care a pus capăt unui recent conflict între Israel și Hezbollah, susținut de Iran, armata Libanului a început să se desfășoare în sudul țării și să demonteze infrastructura grupului din această regiune.

Libanul se confruntă cu problema delicată a dezarmării Hezbollah, iar cabinetul a însărcinat luna aceasta armata să dezvolte un plan în acest sens până la sfârșitul anului. Gruparea susținută de Iran a respins această inițiativă.

Conform armistițiului, Israelul trebuia să se retragă complet din Liban, însă a menținut forțe în mai multe zone pe care le consideră strategice și continuă să efectueze atacuri pe teritoriul libanez. Forțele israeliene au avut, de asemenea, întâlniri tensionate cu căștile albastre ale ONU.

Proiectul de rezoluție aflat în discuție solicită, de asemenea, „eforturi diplomatice sporite pentru a rezolva orice dispută sau rezervă legată de frontiera internațională dintre Liban și Israel.”

Membrii Consiliului dezbăteau proiectul de rezoluție, văzut de AFP, luni, înainte de un vot al Consiliului format din 15 membri, programat pentru 25 august, înainte de expirarea mandatului forței la sfârșitul lunii.

