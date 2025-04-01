Число погибших в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме превысило 2 700 человек. По данным военного руководства страны, подтверждена гибель 2 719 человек, более 4 500 пострадали, 441 числится пропавшими без вести. Эти цифры продолжают расти: многие районы остаются недоступны для спасателей из-за разрушенной инфраструктуры и перебоев со связью.

Землетрясение, эпицентр которого находился у города Мандалай, разрушило более 10 тыс. зданий в центральной и северо-западной частях страны. Наибольшие потери пришлись на Мандалай и столицу Нейпьидо. В одном из монастырей под завалами оказались 150 монахов, 50 из них погибли.

Спасатели продолжают работать в тяжелых условиях, нередко вручную разбирая завалы.

Международная помощь поступает с трудом. В страну прибыли группы из Китая, Индии, ОАЭ, России и стран Юго-Восточной Азии. США также заявили о готовности направить помощь.

ООН предупреждает о высоком риске вспышек инфекционных заболеваний из-за разрушения санитарной инфраструктуры и скученности в убежищах, особенно на фоне надвигающегося сезона муссонов.

Гражданская война, продолжающаяся с 2021 года, значительно осложняет доставку помощи. Хотя оппозиционное Национальное объединенное правительство объявило одностороннее перемирие, военные действия с обеих сторон продолжаются.

Противники хунты призывают международное сообщество обеспечить, чтобы гуманитарная помощь доходила напрямую до пострадавших, минуя контроль военных.