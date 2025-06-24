Лидеры оппозиции Израиля Яир Лапид и Яир Голан призвали к немедленному завершению военных действий в Газе после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном.

«Теперь — Газа. Пора закончить и там. Вернуть заложников, остановить войну. Израиль должен начать восстановление», — заявил Лапид в официальном обращении.

Яир Голан, глава партии «Демократы», поддержал этот призыв и добавил: «Военная операция против Ирана достигла стратегического успеха, благодаря силе и сплоченности израильской демократии. Теперь нужно оценить условия перемирия: не даст ли оно Ирану возможности вернуться к ядерной программе, и какие санкции или действия будут приняты при нарушении соглашения».

Представитель оппозиции призвал Биньямина Нетаньяху положить конец войне в Газе, отметив, что пора «завершить конфликт в Газе и остановить попытки подорвать демократию в Израиле».

Тель-Авив до сих пор не проявлял какой-либо заинтересованности в том, чтобы прекратить вторжение в Газу. Нетаньяху воспользовался войной с Ираном для того, чтобы отвлечь общественное мнение от гуманитарной катастрофы в Газе.

Пока между Ираном и Израилем сохраняется напряжение. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран якобы нарушил перемирие, выпустив ракеты по израильскому северу. Министр отдал приказ нанести новые удары по целям в Тегеране.

Иран опроверг эти обвинения. Государственное агентство Nour News сообщило, что иранская армия не запускала ракет в последние часы. Последний обстрел произошел утром, за два часа до вступления перемирия в силу. Иранская ракета разрушила жилой дом в Беэр-Шеве, убив четырех человек и ранив двадцать. Одновременно с этим израильские ракеты ударили по иранской провинции Гилян, убив девять человек.

Несмотря на заявления Трампа и поддержавших его лидеров региона, перемирие оказалось под угрозой с самого начала. Израиль и Иран официально подтвердили согласие на прекращение огня, но обе стороны все еще держат войска в состоянии повышенной боеготовности.

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