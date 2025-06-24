Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана, заявил о готовности возглавить переходное правительство страны и призвал Запад поддержать смену власти в стране. Однако объявленное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня между Израилем и Ираном делает перспективы «наследного принца» еще более туманными.

64-летний Пехлеви, проведший последние 46 лет в изгнании, заявил на пресс-конференции в Париже в понедельник: «Я здесь сегодня, чтобы предложить себя моим соотечественникам и повести их по этому пути мира». Он добавил: «Мы гордый, древний и стойкий народ... Это наш момент. Я с вами. Давайте построим этот новый Иран вместе».

Пехлеви считает, что прямая война Израиля против Ирана, начавшаяся 13 июня, создала лучшую возможность для смены власти за десятилетия. По его словам, военные действия, включая удары по ведущим фигурам республики и символическим местам вроде тюрьмы Эвин в Тегеране, придают людям больше уверенности в том, что власть можно сменить.

Поддержку планам Пехлеви, казалось, оказал и Трамп, написавший в соцсетях: «Политически некорректно использовать термин «Смена режима», но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, почему бы не произойти смене режима??? MIGA!!!»

Однако во вторник Трамп объявил о прекращении огня, написав: «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ТЕПЕРЬ ДЕЙСТВУЕТ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!» Это заявление последовало всего через несколько часов после иранских ракетных ударов по американской военной базе в Катаре, а также ударов по Израилю, в результате которых, по данным израильской службы скорой помощи, погибли четыре человека.

Пехлеви предложил амнистию тем, кто работает внутри государственной машины и готов помочь ее свергнуть, «при условии, что они обязуются сейчас присоединиться к народу». Он также пообещал сделать «основную массу» военных, полувоенных формирований и гражданской бюрократии частью будущего правительства, чтобы избежать «катастрофы» «дебаасификации» в Ираке после поражения Саддама Хусейна в 2003 году.

Несмотря на амбиции, Пехлеви сталкивается со значительными препятствиями в виде недоверия к нему основной массы населения страны. Иранская оппозиция остается глубоко разделенной, а многие критики нынешней власти не хотят возвращения монархии. С объявлением перемирия перспективы «наследного принца» стать лидером нации становятся еще более призрачными.