Кремль отверг обвинения в том, что Россия якобы не оказала достаточной поддержки Ирану на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил неназванные силы в попытке подорвать стратегическое партнерство Москвы и Тегерана.

«Заявления о том, что Россия якобы не помогла Ирану, — это попытки посеять разлад между двумя важными партнерами», — добавил чиновник. «Очевидно, что некоторые силы хотят подпортить наши партнерские отношения».

Песков отметил, что встреча Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи 23 июня подтвердила готовность Москвы развивать сотрудничество с Ираном.



«Наша позиция была высоко оценена иранской стороной», — подчеркнул спикер Кремля. По его словам, Россия намерена укреплять связи с иранцами несмотря на военную напряженность, вызванную действиями Израиля, Ирана и США.

Президент Путин во время встречи с Аракчи осудил удары Израиля по Ирану как «необоснованную агрессию» — однако он не раскритиковал США и не объявил о какой-либо военной помощи Тегерану. Вместо этого он сделал акцент на дипломатии, заявив, что Москва стремится поддержать иранский народ и содействовать прекращению конфликта.

Россия явно пытается соблюсти баланс: демонстрировать солидарность с Тегераном, не вступая в прямое противостояние с Вашингтоном, который недавно нанес удары по ядерным объектам Ирана. Кремль также не хочет портить отношения с арабскими государствами Персидского залива, особенно с Катаром, с которыми у России налажены тесные экономические связи.

Путин сообщил Аракчи, что провел переговоры с Дональдом Трампом, Биньямином Нетаньяху, а также лидерами Ирана и ОАЭ. Кроме того, он обсудил ситуацию с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, что указывает на возможную попытку Москвы выступить в роли посредника.

На вопрос о возможной поставке Ирану российских систем ПВО Песков ответил уклончиво: «Все будет зависеть от запросов Ирана». Он также напомнил, что Россия уже осудила удары по Ирану и предложила посредничество.





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