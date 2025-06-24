Саммит НАТО в Гааге, стартующий 24 июня, станет моментом дипломатического триумфа для Дональда Трампа и источником глубокого разочарования для Украины, пишет Guardian. Киев явно больше не в центре повестки, а президент Владимир Зеленский вообще не приглашен на мероприятия основной программы.

Как отмечает издание, всего через несколько дней после авиаударов США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, и буквально через несколько часов после заключенного между Израилем и Ираном соглашения о прекращении огня, Трамп прибыл в Европу в приподнятом настроении.

На повестке — подписание соглашения об увеличении оборонных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году. Эту цель активно продвигал новый генсек НАТО и бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Он убедил союзников поддержать план, который еще недавно казался малореалистичным. Первоначально Рютте настаивал на сроке до 2032 года, но согласился на компромисс — 2035-й.

Большинство стран приняли это обязательство без возражений, за исключением Испании — она заявила, что выполнит цели НАТО на уровне 2,1% и не будет блокировать решение, хотя и не подпишется под новой цифрой. В то же время Рютте подчеркнул: «Никаких исключений не предусмотрено».

Для США и Польши новый уровень расходов лишь немного превышает текущие показатели. Но для таких стран, как Франция, Германия и Великобритания, это существенное увеличение. Лондон, который ранее обещал достичь уровня в 2,5% к 2027 году, подписался под 3,5% всего десять дней назад. Это добавит оборонному бюджету около £30 млрд. Рютте заявил: «Если вы хотите сохранить английский как язык Лондона, а не перейти на русский, вы должны защищаться».

Украине же саммит принесет мало хороших новостей. Президент Владимир Зеленский приглашен лишь на торжественный ужин, но не на рабочую встречу. Это отражает ослабление поддержки Киева со стороны Вашингтона. Поставки американской военной помощи приостановлены, а участие Украины в НАТО остается неопределенным, отмечает газета.

Бывший представитель НАТО Джейми Ши назвал предстоящую встречу «разочаровывающей для Украины». Он отметил, что Киеву нужно было услышать более твердую позицию по санкциям против России и перспективам вступления в альянс. Поддержка, по его словам, будет постепенно перемещаться в сторону ЕС и Контактной группы по военной помощи, которую сейчас возглавляют Великобритания и Германия. Речи о полномасштабной поддержке Украины, как было в 2022-2024 годах, больше не идет, заключает газета.

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