ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран объявил о победе над Израилем
Высший совет нацбезопасности заявил, что враг «признал поражение», но предупредил: армия остается в полной боевой готовности
Иран объявил о победе над Израилем
/ Reuters
24 июня 2025 г.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о принятом «национальном решении» прекратить войну с Израилем. В опубликованном заявлении отмечается, что прекращение боевых действий стало итогом «примерного и унизительного ответа» на агрессию со стороны «сионистского врага и его подлых сторонников».

По словам иранской стороны, ответные действия включали удар по американской военной базе в Катаре, а также ракетную атаку по Израилю на рассвете. Совет утверждает, что Тегеран действовал «своевременно и пропорционально» в ответ на атаки по иранской территории, вынудив противника «раскаяться, признать поражение и односторонне прекратить агрессию».

При этом в Тегеране подчеркнули, что не доверяют заявлениям о прекращении огня со стороны Израиля. «Вооруженные силы <...>, не полагаясь на слова врага и держа палец на спусковом крючке, готовы нанести решительный и сдерживающий удар в случае любых новых нарушений», — говорится в заявлении Совета.

Сообщение было опубликовано спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о поэтапном прекращении огня между Ираном и Израилем.

Несмотря на договоренность, стороны продолжают обмен обвинениями в новых атаках.

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