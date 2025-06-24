Пока Тегеран и Вашингтон заявляют о прекращении огня, Израиль официально не делает громких заявлений — и это не случайно. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы члены правительства воздержались от комментариев до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на источники.

Нетаньяху провел заседание узкого состава кабинета безопасности вместе с министром обороны Исраэлем Кацем, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Источник CNN подтвердил, что встреча состоялась утром 24 июня.

Позднее Офис премьер-министра подтвердил: Израиль согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном. По заявлению Тель-Авива, операция «Восстающий лев» достигла всех целей — и даже больше.

Израиль утверждает, что «устранил двойную экзистенциальную угрозу — ядерную и баллистическую», получил «полный контроль в небе над Тегераном», нанес «серьезный урон военному руководству» и «уничтожил десятки ключевых правительственных объектов». В заявлении Нетаньяху отдельно поблагодарили президента Трампа за поддержку.

Каналы в Иране и Израиле сообщают о вступлении в силу соглашения о прекращении огня. По словам президента США Дональда Трампа, оно должно было начаться через шесть часов после его публикации в соцсетях — примерно в полночь по восточному времени США (9 часов утра по Тель-Авиву и Тегерану).

После полуночи иранские агентства Press TV и Tasnim, а также израильские Channel 12 и Ynet сообщили, что перемирие вступило в силу. Однако конкретного времени никто не назвал, а израильское правительство до последнего сохраняло тишину.

В то же время семьи израильских заложников требуют расширить перемирие и на сектор Газа. Форум заложников призвал правительство немедленно начать переговоры о прекращении огня. Лидер оппозиции Яир Лапид также заявил: «Теперь Газа. Пришло время закрыть этот фронт. Пора закончить войну и начать восстановление».

Связанные TRT Global - Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Связанные TRT Global - Иран и Израиль официально согласились остановить бои

Связанные TRT Global - Принц без короны рвется к власти

/