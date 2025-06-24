ПОЛИТИКА
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Турция впечатлила генсека НАТО
Марк Рютте призвал теснее связать турецкую оборонку с Европой и предупредил против «заборов» внутри альянса
Турция впечатлила генсека НАТО
Марк Рютте / Reuters
24 июня 2025 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник высоко оценил оборонно-промышленную базу Турции и заявил, что ВПК страны должен быть более тесно связан с Великобританией, Норвегией и Европейским союзом.

«У Турции очень большая оборонно-промышленная база. Иногда (мы) забываем, что у них есть, — сказал Рютте на Публичном форуме НАТО в Гааге. — Я посетил некоторые из их компаний, это действительно впечатляет», — добавил он.

«Мы должны убедиться, что турецкая оборонно-промышленная база как можно теснее связана с Великобританией, Норвегией и Европейским союзом», — подчеркнул генсек.

Рютте предупредил об угрозе создания внутренних разделений в альянсе на основе рамок оборонного сотрудничества. «Давайте не будем возводить эти заборы внутри НАТО. Это не поможет», — сделал призыв генсек.

Лидеры 32 стран-членов НАТО собираются в Гааге 24-25 июня для критически важного саммита, в центре внимания которого стоят дебаты по увеличению оборонных расходов, конфликты в Газе, Украине, а также израильско-иранский конфликт.

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