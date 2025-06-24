Израиль согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном после достижения цели по устранению тегеранской ядерной и баллистической ракетной угрозы, заявил во вторник офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль благодарит президента Трампа и Соединенные Штаты за их поддержку в обороне и их участие в устранении иранской ядерной угрозы, — говорится в заявлении. — В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о взаимном прекращении огня».

Заявление последовало через несколько часов после того, как Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном. Ранее во вторник Иран выпустил по Израилю волны ракет, в результате чего, по данным израильской службы скорой помощи, погибли как минимум четыре человека.

Тем временем агентство Tasnim сообщает о девяти погибших и 33 раненых в результате удара Израиля по гражданским объектам в северо-иранской провинции Гилян.

Нетаньяху, который выступит с заявлением позже во вторник, также предупредил, что Израиль будет жестко отвечать на любые нарушения перемирия.

13 июня Израиль начал широкомасштабные удары по ядерным объектам и военному руководству Ирана, в результате которых погибли высшие военные чины, включая начальника Генштаба и главкома Революционной гвардии (КСИР), а также девять ядерных специалистов. По данным Минздрава Ирана, среди гражданского населения погибли 430 человек и свыше 3500 получили ранения, тогда как Израиль потерял как минимум 25 человека убитыми и 1361 ранеными в ходе ответных действий иранской армии.

22 июня к конфликту подключились США, нанесшие авиаудары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, а 24 июня президент Трамп объявил о достижении прекращения огня, которое вступило в силу через шесть часов, завершив 11-дневный конфликт.