Иран и Израиль согласились прекратить боевые действия в рамках поэтапного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Сначала о прекращении огня сообщил иранский государственный телеканал Press TV, позже о согласии на инициативу Трампа и «достижении целей» операции объявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

По словам Трампа, перемирие вступает в силу после завершения обеими сторонами текущих операций. Через 24 часа с момента последних ударов начнет действовать полное прекращение огня. Американский лидер призвал стороны «не нарушать договоренность» и выразил надежду, что перемирие «продержится вечно».

Израильская армия заявила, что продолжала наносить удары по Ирану вплоть до последнего момента. В свою очередь Иран в ночь на 24 июня выпустил несколько ракетных залпов по израильской территории: одна из ракет попала в жилой дом в Беэр-Шеве, погибли по меньшей мере четыре человека. Также сообщалось о попытке Тегерана ударить по американской базе Аль-Удейд в Катаре.

Израильское правительство поблагодарило США за поддержку, но подчеркнуло, что будет реагировать решительно на нарушения. В Тегеране заявили, что действия против Израиля были ответом на агрессию, а не началом войны. Соглашение о перемирии, по данным The New York Times, было достигнуто при посредничестве Катара.

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