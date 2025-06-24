Вооруженное противостояние между Израилем и Ираном, резко обострившееся после 13 июня 2025 года, стало причиной стремительно растущих издержек с обеих сторон. Ни одна из стран не опубликовала окончательных официальных данных, однако имеющаяся информация позволяет хотя бы примерно оценить масштаб ущерба.

Расходы Израиля

Израиль несет значительные прямые и косвенные потери. По различным оценкам, ежедневные военные расходы превышают $800 млн, в зависимости от интенсивности боевых действий. За первые двое суток активных операций было потрачено около $1,45 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Наиболее затратной статьей стали перехваты ракет, запущенных из Ирана. Каждая ракета систем ПВО, таких как David’s Sling и Arrow 3, обходится Израилю в $700 тысяч. В отдельные дни на одну только систему ПВО уходит до $200 млн.

Боевые вылеты израильских истребителей F-35, осуществлявшиеся на расстоянии свыше 1300 км, стоят примерно $10 тыс. в час на один самолет, не включая стоимость управляемых боеприпасов. Согласно оценке Института экономической политики им. Аарона, если Израиль сорвет перемирие и продолжит конфликт, то суммарные военные расходы Израиля за месяц могут достичь $12 млрд.

Дополнительный экономический ущерб включает временную приостановку работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны в Хайфе, закрытие международного аэропорта Бен-Гурион, остановку строительства и ущерб инфраструктуре. По данным Налогового управления Израиля, зарегистрировано более 35 тыс. заявлений о прямом имущественном ущербе на сумму около $1,2 млрд, и ожидается рост числа обращений. Из своих домов эвакуированы около 9 тыс. человек.

Расходы Ирана

Иран, несмотря на отсутствие официальных цифр, также понес значительные потери, исчисляемые миллиардами долларов. Уже находясь под тяжелым санкционным прессингом, экономика страны испытывает дополнительное давление. Запуск одной ракеты средней дальности типа Shehab или Sajjil обходится примерно в $5-6 млн, по оценке израильской разведки. Всего за одну только неделю конфликта Иран запустил примерно 370 ракет этого типа — то есть только на ракеты средней дальности ушло почти $2 млрд.

Особый ущерб нанесен ключевым ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Комплекс в Фордо подвергся мощным ударам американскими проникающими бомбами GBU-57. Повреждена подземная инфраструктура и центрифуги. По мнению экспертов, разрушения на объекте «очень значительные», хотя точная оценка затруднена из-за глубины размещения систем.

Стоимость одной иранской центрифуги типа IR-1 превышает $50 тыс. Более продвинутые модели, такие как IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6 и новые варианты, значительно дороже из-за повышенной эффективности и технологичности. Их стоимость, вероятно, колеблется от $100 тыс. за штуку.

На заводе в Натанзе до начала израильской атаки работали почти 50 тыс. передовых центрифуг IR-4 и IR-6, обогащающих уран до 60%. Израильские и американские удары могли полностью разрушить объект и все находившиеся там центрифуги — то есть ущерб может превышать $5 млрд на одном только объекте в Натанзе.

Экономические последствия этих атак включают не только необходимость восстановления сложнейшей инфраструктуры на миллиарды долларов, но и потерю операционного потенциала. Восстановление центрифуг, систем обогащения и защищенных объектов требует высоких затрат, времени и технической экспертизы.

Наряду с этим, возникают дополнительные расходы на эвакуацию, перемещение ядерных материалов, усиление охраны и рост страховых рисков.

Хотя официальных финансовых оценок иранская сторона не предоставила, консенсус среди международных экспертов таков: ущерб крайне серьезен и устранение последствий потребует масштабных вложений.





Связанные TRT Global - Будет ли Израиль соблюдать перемирие?