НАТО выделит Украине $40 млрд дополнительной военной помощи в 2025 году. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте накануне открытия саммита в Гааге, подчеркнув, что объем поддержки превзошел прежние оценки и достиг более €35 млрд. «Это четкое обязательство союзников», — сказал он.

Рютте указал, что Россия остается «наиболее значительной и прямой угрозой» для НАТО и продолжает войну с поддержкой Ирана, КНДР, Китая и Беларуси. По его словам, Тегеран «вовлечен в войну против Украины, поставляя дроны, которые убивают мирных жителей». Он также заявил, что оборонные расходы союзников будут увязаны с поддержкой Украины вплоть до 2035 года.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите: он приглашен на торжественный ужин и проведет отдельные встречи, несмотря на закрытый формат основного заседания. Рютте вновь подтвердил, что Украина движется по «необратимому пути к членству в НАТО».

Поздно вечером в Нидерланды прибудет Дональд Трамп — это его первый саммит НАТО после переизбрания. Европейские союзники рассчитывают убедить США не сокращать свое военное присутствие на континенте. Сенатор Джин Шахин, сопредседатель наблюдательной группы по НАТО, подчеркнула, что «Альянс не даст себя расколоть ни Путину, ни войной на Ближнем Востоке, ни событиями в Украине».