Президент США Дональд Трамп заявил, что между Израилем и Ираном официально вступило в силу перемирие, всего через несколько часов после того, как Иран выпустил несколько залпов ракет по израильским городам, в результате чего в Беэр-Шеве погибли четверо.

«Перемирие вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, обратившись к обеим сторонам с призывом прекратить огонь.

Свидетели сообщили о взрывах в районе Тель-Авива и Беэр-Шевы незадолго до вступления перемирия в силу. Позднее иранские государственные СМИ подтвердили, что это были последние удары перед началом режима прекращения огня.

Сделка о перемирии была достигнута при посредничестве США после телефонного разговора Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам представителя Белого дома, Израиль согласился остановить операцию при условии, что Иран прекратит ракетные обстрелы.

Позднее Офис премьер-министра подтвердил: Израиль согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном. По заявлению Тель-Авива, операция «Восстающий лев» достигла всех целей — и даже больше.

Израильский чиновник сообщил новостному сайту Walla, что прекращение огня между Израилем и Ираном, объявленное Трампом, вступит в силу, если обе стороны будут его соблюдать.

«Трамп объявил о прекращении огня. Если все стороны будут его соблюдать, оно сохранится», — уточнил неназванный собеседник.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран согласился на перемирие при условии прекращения израильской «незаконной агрессии». В противном случае, по его словам, удары продолжатся.

Конфликт обострился после того, как в выходные США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, поддержав действия Израиля.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс заявили, что ракетные удары разрушили ключевую инфраструктуру и сделали невозможным создание Ираном ядерного оружия.





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