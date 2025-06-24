Министерство иностранных дел Турции с удовлетворением восприняло достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном, но выразило обеспокоенность сообщениями о возможных нарушениях перемирия.

Турецкая дипломатия заявила, что внимательно следит за заявлениями о нарушении прекращения огня и призвала обе стороны в критический период полностью соблюдать режим перемирия.

В заявлении МИД подчеркивается, что в период, когда Ближний Восток нуждается в мире и стабильности больше, чем когда-либо, необходимо решительно предпринять шаги к всеобъемлющему и постоянному решению. В этой связи Анкара считает жизненно важным держать открытыми каналы диалога и дипломатии.

Турецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что происходящие события еще раз показали необходимость скорейшего решения палестинского вопроса, который лежит в основе многих проблем Ближнего Востока.

Турция заявила о готовности поддержать любые усилия по обеспечению мира в регионе и внести конструктивный вклад в этот процесс.