ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Перемирие не продержалось и полдня?
Израиль обвинил Тегеран в нарушении соглашения о перемирии и пообещал «сильные» удары по иранской столице; Иран все отрицает
Перемирие не продержалось и полдня?
/ Reuters
24 июня 2025 г.

Израильские власти обвинили Иран в нарушении перемирия и пообещали нанести удары по целям в Тегеране. По заявлениям израильской армии, утром 24 июня с иранской территории были запущены две баллистические ракеты, из-за чего в северных районах Израиля вновь сработали сирены воздушной тревоги, а жители укрывались в бомбоубежищах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ о «жестком ответе» на нарушение режима тишины и предупредил о скорых ударах по «объектам в центре Тегерана».

Тем временем иранские государственные СМИ отвергли обвинения. «Публикуемые сообщения о запуске ракет из Ирана в направлении оккупированных территорий после введения прекращения огня лживы», — заявили в официальных источниках, добавив, что Тегеран не нарушал согласованное при посредничестве США перемирие.

Перемирие между Ираном и Израилем было достигнуто к утру вторника после многодневных боевых действий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал соглашение результатом устранения «двойной экзистенциальной угрозы» — ядерной и баллистической. Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск поэтапного режима тишины и заявил, что официальное окончание войны наступит спустя 24 часа.

Наблюдатели, впрочем, отмечают, что стороны не прекратили удары немедленно, а в ночь перед введением перемирия Израиль нанес, как сообщается, один из крупнейших авиаударов по территории Ирана.

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