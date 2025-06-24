Израильские власти обвинили Иран в нарушении перемирия и пообещали нанести удары по целям в Тегеране. По заявлениям израильской армии, утром 24 июня с иранской территории были запущены две баллистические ракеты, из-за чего в северных районах Израиля вновь сработали сирены воздушной тревоги, а жители укрывались в бомбоубежищах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ о «жестком ответе» на нарушение режима тишины и предупредил о скорых ударах по «объектам в центре Тегерана».

Тем временем иранские государственные СМИ отвергли обвинения. «Публикуемые сообщения о запуске ракет из Ирана в направлении оккупированных территорий после введения прекращения огня лживы», — заявили в официальных источниках, добавив, что Тегеран не нарушал согласованное при посредничестве США перемирие.

Перемирие между Ираном и Израилем было достигнуто к утру вторника после многодневных боевых действий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал соглашение результатом устранения «двойной экзистенциальной угрозы» — ядерной и баллистической. Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск поэтапного режима тишины и заявил, что официальное окончание войны наступит спустя 24 часа.

Наблюдатели, впрочем, отмечают, что стороны не прекратили удары немедленно, а в ночь перед введением перемирия Израиль нанес, как сообщается, один из крупнейших авиаударов по территории Ирана.