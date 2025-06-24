На фоне сообщений, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня при посредничестве США, тысячи иранцев заполонили шоссе Тегерана. Неделю назад движение было в обратном направлении: жители столицы стремились как можно скорее уехать из города, особенно после угроз Трампа нанести удары. Однако теперь жители возвращаются в надежде, что обстановка наладится.

Как отмечает Guardian, жизнь в Тегеране все еще остается напряженной, нарушенной и полной неопределенности.

Анахита, женщина около тридцати лет, живущая в иранской столице, рассказала британскому изданию, как прошлая неделя потрясла жителей.

«Интернет был отключен на три дня. Мы не знали, какие города подверглись бомбардировкам или где объявлена эвакуация. Люди были в ужасе», — отметила жительница Тегерана.

Израильские удары буквально за несколько часов до объявления о перемирии нанесли серьезный урон Тегерану и другим городам. В провинции Гилян погибли 9 человек.

Государственное иранское телевидение подтвердило режим прекращения огня, но жители опасаются, что война может продолжиться.

«Бомбежки не прекратились полностью, — говорит Анахита. — Многие мои друзья вернулись в город только потому, что им нужно работать. Жить вне Тегерана долго они не могут».

На улицах усилили меры безопасности: действуют блокпосты, полиция проверяет автомобили и мобильные телефоны. Государственное телевидение сообщило об арестах десятков человек по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с Израилем.

«Сегодня объявили об арестах и казнях, — говорит Анахита. — Это страшно. Даже если кто-то виновен, должно быть справедливое судебное разбирательство».

Граждане боятся, что война может снова обостриться — уже с участием США.

«Мы опасаемся повторного удара по ядерным объектам, например по Бушеру. Это может обернуться новой Чернобыльской катастрофой», — подчеркнула собеседница Guardian.

Перемирие, о котором заявили Израиль и Иран, стало итогом американской операции, в ходе которой, по словам Дональда Трампа, были уничтожены ключевые иранские цели. Белый дом заявил об «уничтожении ядерной и баллистической угрозы» и пригрозил жестким ответом в случае нарушения перемирия.

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