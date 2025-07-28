Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров 28 июля в его резиденции лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о «немедленном и безоговорочном» прекращении огня. Режим прекращения огня вступит в силу в полночь 29 июля.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет охарактеризовал переговоры как «очень хорошие». Он выразил надежду, что достигнутая договоренность позволит сотням тысяч людей по обе стороны границы вернуться к нормальной жизни. По его словам, сейчас настал момент «начать восстанавливать доверие и уверенность в будущем между Камбоджей и Таиландом».

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай заявил, что переговоры прошли «в духе доброй воли». Он подчеркнул, что Таиланд привержен миру.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. Обе стороны сообщили о погибших и раненых, в том числе среди мирных жителей.

Бангкок и Пномпень обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Таиланд утверждает, что Камбоджа первой открыла огонь. Камбоджийские власти заявляют обратное.

Конфликт разгорелся на фоне давнего спора о принадлежности приграничных участков. Протяженность общей границы составляет 817 км. Столкновения между двумя странами уже происходили ранее — 28 мая. Тогда, как сообщалось, было нарушено действующее соглашение о границе.

Позже стороны договорились решать спор мирным путем. Таиланд объявил, что все пограничные пункты будут переданы под прямой контроль центральных властей в Бангкоке. Несмотря на это, ситуация на границе остается напряженной.